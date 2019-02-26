В Одессе полиция без объяснения причин задержала участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" – активист (видео)

По словам активиста, полицейские "избили" участников акции и не смогли объяснить причину задержания.

В Одессе полиция задержала двух активистов Романа Герасимюка и Богдана Копертеха, которые принимали участие в акции с фаерами и плакатами «Кто заказал Катя Гандзюк?».

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил одесский активист Сергей Стерненко.

По его словам, полицейские «избили» активистов и не смогли объяснить причину задержания.

Позже активистов отпустили. Во время задержания одному из них порвали одежду. Также Стерненко заявил о наличии побоев. Кроме этого, по его словам, полиция забрала личные вещи активистов.

«Задержанных ребят отпустили. Ничего не выписывали. Причину задержания так и не объяснили. Остались побои, но не остались личные вещи, отнятые полицией», - написал Стерненко.

ПРЯМО СЕЙЧАС в Одессе вооруженные автоматами неизвестные люди без опознавательных знаков в публичной зоне Морского вокзала задержали двух активистов Роман Герасимюк и Богдан Копертех, что принимали участие в акции с фаерами и плакатами Кто заказал Катя Гандзюк? pic.twitter.com/5l9viRMiz9 — Сергей Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019 г.

Никакого правонарушения они не совершали.

К неизвестным приехали одесские ватные мусора.



Активистов не отпускают. Объяснений почему задержали также никто не дает.



Спрашиваешь кто убил Катю — получаешь давление и преследования.



Если есть возможность — подъезжайте туда. — Сергей Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019 г.

ОБНОВЛЕНИЕ по задержанным в Одессе за плакаты Кто заказал Гандзюк?



Нашего активиста Рому отпустили. Порвали одежду.



Почему задерживали — так и не объяснили. Факт отпущения на волю свидетельствует об отсутствии оснований для задержания.



А Богдан еще в руках мсрів. Также без объяснений причин. pic.twitter.com/yzmCTKareN — Сергей Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019 г.

- за что меня задержали? Что я нарушил?

- ну смотрите, прошло сообщєніє.



Одесский полицейский даже не может нормально объяснить почему не отпускают задержанных за плакаты Кто заказал Катя Гандзюк?



Просто избили. Уже после акции.

И незаконно не отпускают.

2019 год в Украине. pic.twitter.com/PBMSs11Ig3 — Сергей Стерненко (@sternenko) 26 февраля 2019 г.

Затриманих хлопців відпустили.



Нічого не виписували. Причину затримання так і не пояснили.



Лишились побої та не лишились особисті речі, які забрала поліція.



Чергове підтвердження законності дій актвістів та свавілля поведінки силовиків.



Дякую усім, хто підтримував! pic.twitter.com/tbP9NLCOOr — Сергій Стерненко (@sternenko) 26 лютого 2019 р.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6 , п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией на Херсонщине. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.