Активисты заявили, что их запугивают и преследуют из-за Гандзюк

В частности, инициаторы группы утверждают, что за это время нескольким из них передавали "предупреждение" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, связанных с МВД.

Инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что их начали систематически преследовать и угрожать после того, как о подозрении в организации убийства активистки сообщили председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру.

Об этом 25 февраля сообщается на странице сообщества в Facebook.

"В течение последних двух недель члены инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" терпят системное давление", - отметили в соцсети активисты, не называя имен.

В частности, инициаторы группы утверждают, что за это время нескольким из них передавали "предупреждение" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, связанных с МВД.

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"Замечена «наружка» за двумя из активистов. За двумя из нас постоянно демонстративно не скрываясь ездят машины на херсонских номерах. Нескольким просто ломали дверные замки, но не смогли попасть внутрь. Также мы видим атаки на наши рабочие электронные ресурсы. Мы также начали регулярно получать странные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться «как можно скорее» от незнакомцев. После случая, когда к одному из нас показательно ворвались в квартиру, ничего не украли, а просто устроили беспорядок в квартире с целью запугивания, мы уже об этом молчать не можем", - говорится в сообщении.

Они сообщают, что начались преследования "в один момент", когда объявили о подозрении в организации преступления Мангеру. Отмечается, что давление усилилось после выхода Мангера под залог.

"Мы хотели бы предупредить общественность о том, что никто из членов инициативы не хранит дома оружия массового уничтожения, наркотиков и других запрещенных веществ. Никто из нас также не имеет суицидальных намерений", - говорится в заявлении активистов.

Как известно, 11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. 13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственный СБУ.