Полиция открыла уголовное дело по поводу слежки за журналистами программы расследований "Схемы"
Полиция открыла уголовное дело по факту слежки за съемочной группой программы "Схемы".
Об этом сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в Facebook.
"22 февраля в Нацполицию Украины поступило заявление журналиста съемочной группы "Схемы" Михаила Ткача о совершении в отношении него преступления, а именно – препятствование его законной профессиональной деятельности как журналиста", - написал он.
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По словам Тракало, в заявлении говорилось о том, что в городе Киеве неизвестные лица на автомобилях в течение нескольких месяцев осуществляют слежку за съемочной группой, а 21 февраля съемочная группа была заблокирована этими автомобилями, из-за чего не смогла продолжить работу по редакционному заданию.
Представитель Нацполиции отметил, что после получения заявления в тот же день Главное следственное управление внесло указанные сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
"Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные полиции, будут тщательно изучены, а сам факт должен получить надлежащую правовую оценку и реакцию со стороны правоохранителей", - подчеркнул Тракало.