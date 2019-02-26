Полиция открыла уголовное дело по поводу слежки за журналистами программы расследований "Схемы"

Предварительная квалификация дела – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Полиция открыла уголовное дело по факту слежки за съемочной группой программы "Схемы".

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в Facebook.

"22 февраля в Нацполицию Украины поступило заявление журналиста съемочной группы "Схемы" Михаила Ткача о совершении в отношении него преступления, а именно – препятствование его законной профессиональной деятельности как журналиста", - написал он.

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По словам Тракало, в заявлении говорилось о том, что в городе Киеве неизвестные лица на автомобилях в течение нескольких месяцев осуществляют слежку за съемочной группой, а 21 февраля съемочная группа была заблокирована этими автомобилями, из-за чего не смогла продолжить работу по редакционному заданию.

Представитель Нацполиции отметил, что после получения заявления в тот же день Главное следственное управление внесло указанные сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

"Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные полиции, будут тщательно изучены, а сам факт должен получить надлежащую правовую оценку и реакцию со стороны правоохранителей", - подчеркнул Тракало.