Из эфира UA:Перший могут исчезнуть программы расследований "Схемы" и "Наші Гроші"

Очевидно, в период предвыборной кампании власть меньше всего заинтересована в трансляции и широком распространении критических программ, считает главный редактор "Схем".

20 декабря состоится заседание Наблюдательного совета общественного вещателя, на котором, по информации журналистов, некоторые члены совета могут поднять вопрос относительно дальнейшего выхода в эфир программ антикоррупционных расследований стороннего производства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"Независимая программа расследований "Схемы", проект Радио Свобода, финансируемый из бюджета США - не случайно с момента создания уже 4 года выходит именно на телеканале UA:Перший. Преобразование государственного вещателя в общественный, который служит интересам зрителя, а не владельца-олигарха, или интересам власти - это одно из достижений украинского гражданского общества за последние годы", - подчеркнула она.

Седлецкая отметила, что благодаря партнерству Радио Свобода с UA:Першим миллионы украинцев увидели расследования, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти, независимо от политической принадлежности фигурантов.

"Ранее мы уже получали информацию, что в Администрации президента Украины существует недовольство тем, что в эфире Суспільного, которое финансируется из государственного бюджета, выходит программа расследований "Схемы", - рассказала главный редактор программы.

Кроме того, по ее словам, параллельно публичной острой критике со стороны отдельных членов Наблюдательного совета поддавали именно те материалы журналистов "Схем", которые непосредственно касались Петра Порошенко.

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"Очевидно, в период предвыборной кампании власть меньше всего заинтересована в трансляции и широком распространении таких критических программ. Сейчас нам стало известно о том, что отдельные представители Наблюдательного Совета Суспільного ищут возможность попробовать убрать нас из эфира", - отметила Седлецкая.

По ее словам, на голосование Наблюдательного совета готовится проект решения о том, что "на период выборов все социально-политические программы НОТУ должны быть собственного производства".

Также в повестке дня завтрашнего заседания есть такой пункт: "Об особенностях общественно-политического вещания в избирательный период".

Журналистам председатель Наблюдательного Совета НОТУ Татьяна Лебедева подтвердила, что есть ряд членов наблюдательного совета, которые считают что "на аутсорсе" могут быть любые программы, "кроме новостей и общественно-политических", а именно к ним относятся проекты антикоррупционных расследований.

"Она сказала, что ей не известно об инициативе отказаться от сторонних проектов именно на время ближайших выборов, но не возразила, что такой вопрос может появиться во время самого заседания: "Мы подготовили проект решения и разослали членам, они могут дописать все, что кажется им важным и актуальным, я не могу им запретить", - передала слова Лебедевой Седлецкая.

"Мы, редакция программы "Схемы" не считаем возможным влиять на членов Наблюдательного совета. Но мы считаем своим долгом информировать общество, в интересах которого мы работаем, что с эфира общественного вещателя уже в ближайшее время может исчезнуть программа антикоррупционных расследований "Схемы", а с ней и программа расследований "Наші Гроші з Денисом Бігусом" - проект наших коллег, который также выходит на UA:Первый, имея стороннее финансирование, а следовательно, также может попасть под эту завуалированную формулировку", - подчеркнула главный редактор "Схем".