Светлана Лобода поразила сеть фото без макияжа

Исполнительница продемонстрировала свою естественную красоту.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, выступающая в РФ, показалась без макияжа.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо", - оставила она под фото загадочное послание.

"Без макияжа лучше", "Красавица", "Какая красивая без гримма", "Нежная фотография", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.