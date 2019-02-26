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Светлана Лобода поразила сеть фото без макияжа

19:39, 26 февраля 2019
Общество
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Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо", - оставила она под фото загадочное послание.

"Без макияжа лучше", "Красавица", "Какая красивая без гримма", "Нежная фотография", -  пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

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Теги: #фото#Светлана Лобода