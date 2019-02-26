Светлана Лобода поразила сеть фото без макияжа
19:39, 26 февраля 2019Общество
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Исполнительница продемонстрировала свою естественную красоту.
Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, выступающая в РФ, показалась без макияжа.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо", - оставила она под фото загадочное послание.
"Без макияжа лучше", "Красавица", "Какая красивая без гримма", "Нежная фотография", - пишут в комментариях.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.
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