"Конфеты - можно, а MARUV - нельзя": Зеленский высказался о скандале с "Евровидением"
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский раскритиковал недавнюю ситуацию, которая сложилась вокруг победительницы национального отбора на «Евровидение» MARUV.
Видеокомментарий по этому поводу кандидат в президенты опубликовал на своей странице в Facebook.
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«То есть контрабанду из России - можно, б/у запчасти в обмен на жизни наших солдат - можно, конфеты - можно, а MARUV - нельзя. И сейчас я понял, что такое «армия, язык, вера» - разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», - подчеркнул шоумен.
Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.