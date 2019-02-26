"Конфеты - можно, а MARUV - нельзя": Зеленский высказался о скандале с "Евровидением"

Видеокомментарий по этому поводу кандидат в президенты опубликовал на своей странице в Facebook.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский раскритиковал недавнюю ситуацию, которая сложилась вокруг победительницы национального отбора на «Евровидение» MARUV.

Видеокомментарий по этому поводу кандидат в президенты опубликовал на своей странице в Facebook.

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«То есть контрабанду из России - можно, б/у запчасти в обмен на жизни наших солдат - можно, конфеты - можно, а MARUV - нельзя. И сейчас я понял, что такое «армия, язык, вера» - разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», - подчеркнул шоумен.