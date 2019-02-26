СБУ раскрыли заговор фармкомпаний, которые блокировали диализ для больных - СМИ

Фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов используя возможности Прозорро, пишут журналисты.

Правоохранительными органами раскрыта коррупционная схема на диализном рынке, по которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались.

Только в Виннице это привело к хищению бюджетных средств на 7 млн ​​грн., сообщает Обозреватель по информации "Українські новини".

После проведения сотрудниками ГУ КЗЭ СБУ и Киевского Главка СБУ расследования выявлено хищение бюджетных средств в медицинской сфере на сумму около семи миллионов гривен. Две фармкомпании были вынуждены в несколько раз снизить цены на диализные препараты, а количество смертей от болезней почек существенно сократилась - если в 2016 году преждевременно умерло 152 больных, то в 2017 этот показатель снизился до отметки в 128 человек. Коммерческого директора компании-поставщика, главного специалиста Винницкой больницы и директора Института нефрологии Академии наук обвиняют в хищении средств на закупку расходных материалов для перитонеального диализа. Дело направлено в суд.

Об этом говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV.

Компании, которые "держат" диализный рынок Украины и занимались блокированием - ООО Диавита (представляет американскую компанию Baxter) и Линк-Медитал (реализуют продукцию немецкой Fresenius), создали искусственный дефицит на рынке. Кроме коррупционных действий, в которых их обвиняют правоохранители, фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов используя возможности Прозорро. Только в течение 2017-2018 годов одна из фирм подала 32 жалобы и заблокировала торги на 582 дня. Другая ответила 39-ю жалобами. В общем торги и соответственно поставки блокировались в течение 702 дней, что создало проблемы с обеспечением больных необходимыми препаратами и материалами для проведения диализа.

Напомним, что искусственное очищение организма от токсичных веществ и продуктов метаболизма или диализ - жизненно необходимая процедура для пациентов с тяжелым заболеванием почек, которую больные вынуждены проходить несколько раз в неделю. Это делается либо с помощью аппарата искусственной почки или процедура осуществляется самостоятельно дома с применением методов перитонеального диализа. В Украине только по официальным данным более 30 000 граждан, которые без длительных процедур очистки крови трижды в неделю не могут прожить больше, чем полтора-два месяца.