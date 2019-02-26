Из-за снегопада Киев сковали многочисленные пробки (карта)

Пробки сковали Левый берег, на подъездах к Киеву также образовались огромные тянучки.

В Киеве утром 26 февраля образовались многочисленные пробки. По данным Google Maps, па правом берегу пробки на улицах Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирском спуске, улице Большая Житомирская, улице Бульварно-Кудрявская, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, улице Вячеслава Черновола, улице Михаила Бойчука. Многочисленные пробки образовались на улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, улицах Вадима Гетьмана, проспекте Победы и проспекте Леся Курбаса. Читайте такжеВ столице плиты с фасада отеля «Киев» падают людям на голову (фото) Пробки наблюдаются в районе станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Шулявская", "Политехнический институт", "Голосеевская", "Дарница", "Славутич", "Осокорки". Движение также затруднено на Дарницком мосту, мосту Патона и Северном мосту. На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, улице Центральная, Харьковском шоссе, проспекте Освободителей, Броварском проспекте. Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем температура до +3°.

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