В столице плиты с фасада отеля «Киев» падают людям на голову (фото)

Как сообщили очевидцы, женщина проходила по улице Грушевского и в метре от нее обвалился камень с фасада отеля.

В понедельник, 25 февраля, в столице часть фасада отеля «Киев» чуть не упала прохожей на голову. К счастью, женщина не пострадала и отделалась испугом. На данный момент небезопасная территория ограждена, а на месте уже несколько дней проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает "Информатор".

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Как сообщили очевидцы, женщина проходила по улице Грушевского и в метре от нее обвалился камень с фасада отеля. Как оказалось, реконструкцию уже начали со стороны центрального входа. Администрация затрудняется сказать, какое количество времени займет ремонт. Но обещает, что проблему ликвидируют в кратчайшие сроки. Кроме того, сотрудники отеля сообщили, что небезопасная территория ограждена уже несколько дней. Хотя очевидцы запечатлели это место 25 февраля днем. На фото можно заметить, что до инцидента с прохожей, никакого ограждения около обрушившегося фасада не было.

Здание наиболее повреждено на пересечении улиц Грушевского и Липской. По состоянию на 14:30 по периметру всей территории натянули ленту и развесили объявления «Осторожно, падают камни». Но проходить рядом с обваливающимся фасадом все равно стоит аккуратно, так как со стороны Грушевского оградить небезопасный участок достаточно сложно. А лучше вообще перейти дорогу на противоположную часть улицы, чтобы точно обезопасить себя от падения плиты на голову.

Как сообщал УНИАН, столичное метро сегодня изменит режим работы из-за футбольного матча.