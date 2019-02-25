Столичное метро изменит режим работы из-за футбольного матча

После завершения матча может быть ограничен вход пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Сегодня в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Читайте такжеДинамо установило рекорд по количеству болельщиков на матче Лиги Европы Об этом в Facebook сообщает "Киевский метрополитен". Так, после завершения матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Начало игры - 18.30. Как сообщал УНИАН, в Дубае станции метро начнут убирать роботы.

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