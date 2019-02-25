Столичное метро изменит режим работы из-за футбольного матча
10:46, 25 февраля 2019Общество
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После завершения матча может быть ограничен вход пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Возможно ограничение на вход на трех станциях / фото: УНИАН
Сегодня в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.
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Об этом в Facebook сообщает "Киевский метрополитен".
Так, после завершения матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Начало игры - 18.30.
Как сообщал УНИАН, в Дубае станции метро начнут убирать роботы.
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