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Столичное метро изменит режим работы из-за футбольного матча

10:46, 25 февраля 2019
Общество
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Возможно ограничение на вход на трех станциях / фото: УНИАН

Сегодня в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

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Об этом в Facebook сообщает "Киевский метрополитен".

Так, после завершения матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Начало игры - 18.30.

Как сообщал УНИАН, в Дубае станции метро начнут убирать роботы.

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Теги: #Киев#метро