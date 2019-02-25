Первая религиозная община из Сумской области перешла в ПЦУ

Собрание по переходу в ПЦУ община провела 23 февраля.

В Сумской области религиозная община жителей села Андрияшевка Роменского района первой в регионе приняла решение о переходе от бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в состав Православной церкви Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии ПЦУ, сборы по переходу в ПЦУ община провела 23 февраля.

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«Это первый подобный случай в Сумской области. На собрании присутствовал председатель поселкового совета, местный фермер, который вместе с селянами построил в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители села», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что от Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Роменского церковного округа митрофорный протоиерей Игорь Мурый, а также духовенство и представители бывшей УПЦ Московского патриархата.