Три опасных дня: астролог напугал прогнозом на конец февраля

Астролог советует быть внимательными при принятии финансовых решений.

В последние три дня месяца лучше отложить поездки и финансовые вопросы.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "26-27 февраля Венера будет в заходящем узле, потому есть опасность разногласий, споров, может возникнуть необходимость вернуть прошлые долги именно в это время. Эти два дня неблагоприятны для вложения финансов в какие-то дела, потому что это не принесет никакого результата", - отметил он.

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Он также напомнил, что в это время Меркурий – планета коммерции – будет находиться в зодиакальном знаке Рыбы.

"Это будет значить, что в это время возможны коммерческие ошибки, просчеты, сложные ситуации", - добавил астролог.

В последний день месяца, 28 февраля, Влад Росс советует всем максимально снизить риски.

"Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном, а это планеты большого несчастья и массовых неожиданных катастроф. Поэтому лучше в этот день не отправляться в путь, не летать самолетами. Велика опасность терактов в этот день", - резюмировал он.

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