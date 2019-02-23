"Крутейшим образом держались": кремлевская пропагандистка Скабеева поддержала близняшек из дуэта ANNA MARIA

Интервью сестер у украинского журналиста Романа Скрыпина Скабеева назвала "хамским" и "антироссийским".

Ведущая пропагандисткой программы "60 минут" на российском федеральном канале "Россия-1" Ольга Скабеева поддержала близняшек Анну и Марию Опанасюк, которые оскандалились в прямом эфире, отказавшись признавать аннексию Крыма.

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"Не просто не признали "агрессию" России,- крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!", - написала Скабеева в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, уроженки оккупированного полуострова Крым Анна и Мария Опанасюк, которые являются участницами группы ANNA MARIA и финалистками Национального отбора на Евровидение-2019 отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.

"Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым", - заявила одна из сестер.

На прямой вопрос, считают ли сестры Опанасюк, что в марте 2014 года Российская Федерация оккупировала территорию украинского полуострова, девушки отказались отвечать.