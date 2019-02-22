"Цены взлетят": Кабмин планирует установить минимальную стоимость контрактного обучения в ВУЗах

Минимальная стоимость обучения на топовых специальностях может составить 23,4 тысячи гривень.

Со следующего года минимальная стоимость контракта на обучение в украинских ВУЗах на топовые специальности может составить 23,4 тысячи гривень. Такие изменения собирается принять Министерство образования.

На сайте ведомства появился проект приказа "О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости", сообщает "Обозреватель".

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Фактически этим документом МОН устанавливает минимальную цену контракта в ВУЗе. Теперь учебное заведение, даже если очень захочет, не сможет предложить студентам цену ниже, установленной минималки, сообщает издание. С 2021 года этот показатель вырастет еще на 20%, а с 2021 – на 30%.

Изменения коснутся только топовых специальностей: право, журналистика, архитектура и строительство, ветеринария, охрана здоровья, международные отношения, культура и искусство, гуманитарные науки, социальные и поведенческие науки, управление и администрирование, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование.

А вот педагогические, инженерные специальности, которые в стране спросом не пользуются, не входят в этот перечень. Причем считать цену контракта будут исходя из трат на обучение одного студента-бюджетника в год.

Для столичных вузов, в которых стоимость контракта на топовые специальности начинается в среднем от 30 тысяч гривень, такие изменения особо не повлияют. А вот в региональных учебных заведений, где стоимость контракта часто колеблется в пределах 10-20 тысяч гривень, стоимость обучения может резко возрасти.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной аудиторской службы Украины, украинские заведения высшего образования необоснованно завышают стоимость обучения на контрактной основе.