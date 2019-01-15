Украинские ВУЗы необоснованно завышают стоимость обучения - Госаудитслужба

В то же время, некоторые ЗВО занижают стоимость обучения, что приводит к недополучению собственных поступлений государственными ВУЗами.

Украинские заведения высшего образования необоснованно завышают стоимость обучения на контрактной основе.

Об этом говорится в сообщении Государственной аудиторской службы Украины.

Отмечается, что ежегодно стоимость обучения в Украине растет примерно на 10%, при этом в ВУЗах с одинаковым уровнем аккредитации в разных городах она может отличаться вдвое, а то и втрое.

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"Проведенными мероприятиями государственного финансового контроля в одном из ЗВО установлено, что согласно коллективному договору оно ежемесячно проводит перечисление на счет первичной профсоюзной организации на культурно-массовую, физкультурную, оздоровительную работу и предоставление сотрудникам материальной и финансовой помощи в размере 2% от поступлений за оказание платных услуг, что при составлении калькуляции стоимости обучения уже учтено. Итак, стоимость обучения в этом случае необоснованно завышена", - говорится в сообщении.

Также установлены факты предоставления льгот по платному обучению в виде уменьшения установленного размера стоимости (без внесения соответствующих изменений в заключенные договора) или предоставления такой услуги вообще на безвозмездной основе, что приводит к недополучению собственных поступлений государственными вузами.

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В то же время, некоторые ЗВО занижают стоимость обучения, что приводит к недополучению собственных поступлений государственными вузами.

Отмечается, что стоимость обучения должна соответствовать рыночному спросу и предложению, обеспечив лицензионный набор студентов и гарантировав окупаемость затрат на эту образовательную услугу. Однако удовлетворить эти два критерия не всегда удается.

"Как правило, одни специальности более популярны и на них высокий конкурс – это основание для повышения стоимости обучения, другие специальности менее популярны, поэтому стоимость обучения бывает ниже себестоимости", - добавили в ведомстве.

Постоянный рост стоимости обучения в украинских вузах связывают с ростом тарифов на коммунальные услуги и устаревшими помещениями ЗВО, требующими постоянных затрат. Из-за высокой цены на отопление некоторые вузы зимой вынуждены переходить на дистанционное обучение.