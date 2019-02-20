В Украине создают Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Решение принято без обсуждения на заседании Кабмина.

Кабинет министров принял решение о создании бюджетного учреждения "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины".

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства.

Решение прйнято без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2018 года председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что в Измаиле Одесской области создадут отряд морской охраны.

Тогда он сказал: "Недавно в Государственной пограничной службе создано региональное управление Морской охраны. Уверен, что такое решение позволит повысить наш потенциал в море и сделает управление морскими силами более гибким и эффективным. Во время визита в регион убедился, что отряд морской охраны должен быть и в Измаиле. Обсудил этот вопрос с мэром Измаила, который заверил меня в поддержке этой идеи". Как считает Цигикал, таким образом, граница по Дунаю будет надежно защищена от любых проявлений противоправной деятельности.