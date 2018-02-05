В ГПСУ планируют в этом году завершить строительство "Стены" в Харьковской и Луганской областях

В 2018 году предусмотрено 500 млн грн на реализацию проекта по инженерно-техническому обустройству участка границы с Россией.

Государственная пограничная служба Украины планирует в 2018 году завершить работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российского участка границы в Харьковской и Луганской областях.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил руководитель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"На 2018 год предусмотрено 500 миллионов гривен. Из них 300 миллионов гривен, которые были перенесены с 2017 года. И 200 миллионов гривен - дополнительно. За эти средства мы планируем завершить работы в Харьковской области полностью, и в Луганской также. Кроме этого, нужно существенно продвинуться в Черниговской области", - заявил он.

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По словам Цигикала, в течение 2015-2017 годов из госбюджета было выделено 1,1 миллиарда гривен, а на реализацию всего проекта потребуется более 4 миллиардов гривен.

"Всего предусмотрено на выполнение всех связанных с этим работ немногим более, чем 4 миллиарда. На данный момент в течение 2015-2017 годов из государственного бюджета выделено 1 миллиард 100 миллионов гривен. Из них 300 миллионов перенесено на 2018 год. То есть реально использовано 800 миллионов гривен. За эти средства построена довольно значительная часть системы в Харьковской области, в Черниговской области, частично в Луганской области", - сообщил Цигикал.

Как уточнил руководитель Госпогранслужбы, проблема с финансированием является одной из главных, которая влияет на реализацию плана.

"Проблема с финансированием является одним из тех ключевых моментов, который влияет на реализацию плана в целом. Изначально была предусмотрена реализация проекта в течение 2015-2018 годов. Но в связи с недостаточным финансированием на данный момент внесены изменения в план, и срок его реализации продлен до 2020 года", - отметил Цигикал.