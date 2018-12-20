Пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в Украину с начала действия военного положения

Украинские пограничники отказывали россиянам во въезде в связи с неподтверждением цели поездки и превышением срока пребывания во время предыдущих поездок.

За время действия военного положения в Украину не пропустили более 1,4 тысячи граждан Российской Федерации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Более 1,4 тыс. граждан РФ мы не пропустили с начала введения военного положения. За минувшие сутки таких было 39», - заявил он.

По словам Слободяна, украинские пограничники отказывали россиянам во въезде в связи с неподтверждением цели поездки и превышением срока пребывания во время предыдущих поездок. Он отметил, что также было четверо граждан РФ, которым Украина уже запретила въезд на свою территорию, но они всё равно пытались через пункт пропуска заехать еще раз.

«Что касается непропуска граждан Украины на территорию РФ, то таких на данный момент - 342 с момента введения военного положения. Это те, кому россияне отказали в пересечении границы на въезд в Россию без уведомления причины», - отметил помощник председателя ГПСУ.

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Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.