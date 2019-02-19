KAZKA нарушила молчание о своем выступлении на нацотборе Евровидения 2019

KAZKA признала, что определенные минусы во время их выступления были.

Группа KAZKA, выступление которой во время второго полуфинала нацотбора на Евровидение 2019 раскритиковали зрители, прокомментировала свой номер.

На странице в Instagram музыкальный коллектив поблагодарил поклонников за поддержку и судей за поддержку.

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"Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам успеха) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучше! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в нацотборе 2019 года", - говорится в сообщении KAZKA.

Напомним, по результатам второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 в финал прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA.