KAZKA нарушила молчание о своем выступлении на нацотборе Евровидения 2019
Группа KAZKA, выступление которой во время второго полуфинала нацотбора на Евровидение 2019 раскритиковали зрители, прокомментировала свой номер.
На странице в Instagram музыкальный коллектив поблагодарил поклонников за поддержку и судей за поддержку.
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"Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам успеха) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучше! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в нацотборе 2019 года", - говорится в сообщении KAZKA.
Мы хотим поблагодарить вас! Нашей прекрасной команде! Всем, кто принимал участие в работе над номером. Вы настоящие профессионалы, работать с вами - одно удовольствие! Членам жюри за поддержку и объективность! За все приятные слова и конструктивную критику. Конечно, нашим преданным слушателям – нашим верным друзьям. Без вас это все было бы бесполезным. Обожаем! Вы - лучшие! Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны — это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам успеха) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе 2019 года. Но главное — это поддержка наших слушателей, которую мы чувствуем каждый день! Мы верим в себя, в свою команду, в своего зрителя и в ту музыку, которую играем. Спасибо вам за вашу поддержку!! ❤️❤️❤️ @orttu_official @smashedeyeshadows @artvarivoda Photos by @d1ff ⚡️
Напомним, по результатам второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 в финал прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA.