Жуткий подарок мамы для дочери в оккупированном Крыму шокировал сеть (фото)

В комментариях пишут, что мама девочки, очевидно, достигла морального дна.

В оккупированном Джанкое мама подарила своей 13-летней дочери Даниэлле военные жетоны с группой крови и именем.

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Жутким подарком женщина похвасталась в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". На это обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовал снимки в своем Twitter.

"Мать на день рождения дарит 13-летней дочери жетоны на шею! С группой крови и именем! Опознать чтобы легче было труп! Девочка Даниэлла из Джанкоя и ее достигшая морального дна мама... Остановите землю, я выхожу...", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ рассказали, что милитаризация общественного сознания детей в Крыму продолжает набирать обороты. Крымчане в соцсетях с ужасом наблюдают за навязыванием "военного психоза" подрастающему поколению.