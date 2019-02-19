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Жуткий подарок мамы для дочери в оккупированном Крыму шокировал сеть (фото)

08:01, 19 февраля 2019
Общество
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Сеть шокирована таким подарком дочери от матери / фото twitter.com/KrimRt

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Жутким подарком женщина похвасталась в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". На это обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым  и опубликовал снимки в своем Twitter.

"Мать на день рождения дарит 13-летней дочери жетоны на шею! С группой крови и именем! Опознать чтобы легче было труп! Девочка Даниэлла из Джанкоя и ее достигшая морального дна мама... Остановите землю, я выхожу...", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ рассказали, что милитаризация общественного сознания детей в Крыму продолжает набирать обороты. Крымчане в соцсетях с ужасом наблюдают за навязыванием "военного психоза" подрастающему поколению.

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Теги: #Крым