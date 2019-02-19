Жуткий подарок мамы для дочери в оккупированном Крыму шокировал сеть (фото)
В оккупированном Джанкое мама подарила своей 13-летней дочери Даниэлле военные жетоны с группой крови и именем.
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Жутким подарком женщина похвасталась в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". На это обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовал снимки в своем Twitter.
"Мать на день рождения дарит 13-летней дочери жетоны на шею! С группой крови и именем! Опознать чтобы легче было труп! Девочка Даниэлла из Джанкоя и ее достигшая морального дна мама... Остановите землю, я выхожу...", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ рассказали, что милитаризация общественного сознания детей в Крыму продолжает набирать обороты. Крымчане в соцсетях с ужасом наблюдают за навязыванием "военного психоза" подрастающему поколению.
МАТЬ‼️— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) February 18, 2019
На Д.Р.дарит 13 летней дочери ЖЕТОНЫ на шею! С группой крови и именем!
Опознать что бы легче было труп!
Девочка Даниэлла из Джанкоя и ее достигшая морального дна мама...
остановите землю...
я выхожу...https://t.co/zJp0F1wDorpic.twitter.com/XOtyOWcniC