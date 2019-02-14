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Ректора донецкого вуза отстранили от должности за попытку отчислить 850 иностранных студентов (видео)

20:39, 14 февраля 2019
Общество
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После приказа ректора, студенты оказались под угрозой отчисления \ talks.asu.kpi.ua

Студенты Донецкого национального медуниверситета таки остаются на учебе. Вместо старого ректора, который издал приказ об их отчислении и подверг их угрозе депортации, Минздрав назначил нового руководителя. Он отменил приказ предшественника в отношении иностранных студентов.

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Скандал в вузе, который сейчас работает в Кропивницком, начался с того, что пропали деньги, которые студенты внесли за обучение. Хотя фирма-посредник утверждает, что их перечислила. Но в вузе заявили, что денег не получали и ректор издал приказ об отчислении иностранных студентов.

Кроме того, ректора, который хотел отчислить студентов, СБУ подозревает во взяточничестве.

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Теги: #студенты#ректор