Ректора донецкого вуза отстранили от должности за попытку отчислить 850 иностранных студентов (видео)
Студенты Донецкого национального медуниверситета таки остаются на учебе. Вместо старого ректора, который издал приказ об их отчислении и подверг их угрозе депортации, Минздрав назначил нового руководителя. Он отменил приказ предшественника в отношении иностранных студентов.
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Скандал в вузе, который сейчас работает в Кропивницком, начался с того, что пропали деньги, которые студенты внесли за обучение. Хотя фирма-посредник утверждает, что их перечислила. Но в вузе заявили, что денег не получали и ректор издал приказ об отчислении иностранных студентов.
Кроме того, ректора, который хотел отчислить студентов, СБУ подозревает во взяточничестве.