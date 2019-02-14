Ректора донецкого вуза отстранили от должности за попытку отчислить 850 иностранных студентов (видео)

Ректора Донецкого медицинского университета, который выдал приказ об отчислении студентов, отстранили.

Студенты Донецкого национального медуниверситета таки остаются на учебе. Вместо старого ректора, который издал приказ об их отчислении и подверг их угрозе депортации, Минздрав назначил нового руководителя. Он отменил приказ предшественника в отношении иностранных студентов.

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Скандал в вузе, который сейчас работает в Кропивницком, начался с того, что пропали деньги, которые студенты внесли за обучение. Хотя фирма-посредник утверждает, что их перечислила. Но в вузе заявили, что денег не получали и ректор издал приказ об отчислении иностранных студентов.

Кроме того, ректора, который хотел отчислить студентов, СБУ подозревает во взяточничестве.