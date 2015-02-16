Черниговский горсовет назвал площадь в центре города именем Героев Небесной Сотни

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.

С инициативой о наименовании участка бульвара в центре города на пересечении проспектов Победы и Мира выступили представители общественности, их идея нашла поддержку членов комиссии по упорядочению наименований улиц Чернигова, а затем и депутатов городского совета.

До сегодня участок бульвара, где в свое время был установлен памятник Ленину, который общественность снесла в феврале прошлого года, не имел никакого названия.

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После событий Евромайдана представители общественности заявляли о необходимости создания на том месте памятника героям Небесной Сотни и наименования в их честь соответствующей площади.

Городской председатель Александр Соколов, общаясь с журналистами, выразил надежду, что к обустройству новой площади присоединятся архитекторы и представители общественности, будет объявлен соответствующий конкурс.

Пока на площади Героев Небесной Сотни стоит гранитный постамент, оставшийся от памятника Ленину, украшенный украинскими орнаментами и патриотическими стихами, и неподалеку от него - табличка с сообщением, что там будет установлен памятник героям Небесной Сотни.

Ранее УНИАН сообщал, что отныне 20 февраля ежегодно отмечается День Героев Небесной сотни.