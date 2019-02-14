Лучше не бывает: топ-5 самых дорогих подарков для женщин на День Валентина (видео)
12:11, 14 февраля 2019Общество
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Маркетологи признаются, что этот праздник в первую очередь их прибыли. И украинцы также оказались на этом крючке.
Элитные подарки: рейтинг топ-5 самых дорогих подарков для женщин
Журналисты составили рейтинг топ-5 самых дорогих подарков для женщин на День святого Валентина.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Маркетологи признаются, что этот праздник в первую очередь их прибыли. И украинцы также оказались на этом крючке.
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В рейтинге самых дорогих подарков - шуба из соболя, шиншиллы и рыси. Также можно подарить дорогой автомобиль. Если женщина любит косметику, можно подарить элитную парфюмерию и люксовые марки.
Не стоит забывать и о бриллиантах. Более бюджетным в этом рейтинге станет день в СПА-салоне в качестве подарка.
Ранее журналисты рассказали о самых оригинальных подарках на День святого Валентина.
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