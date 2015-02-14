Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене журналиста Коцабу

Апелляционный суд Ивано-Франковской области оставил под стражей подозреваемого в государственной измене журналиста Прикарпатья Руслана Коцабу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, рассмотрев апелляционную жалобу Коцабы на содержание под стражей.

Апелляционный суд не отменил предыдущее решение Ивано-Франковского городского суда об избрании Коцабе меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеПорошенко заявил, что СБУ задержала 19 активных критиков мобилизацииКак сообщалось, 8 февраля решением Ивано-Франковского городского суда Коцаба был арестован на 60 суток. Его подозревают в государственной измене.

Уголовное производство в отношении Коцабы было открыто после того, как он инициировал акцию под названием «Я против мобилизации». Коцаба обнародовал в Интернете видеоролик, в котором призвал украинцев не идти на фронт.