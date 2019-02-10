Нацполиция не позволит обнародовать данные своих коллег, причастных к стычке на Подоле

Глава полиции Киева не против того, чтобы общественность сама установила личности полицейских, которые били лежачих задержанных и выкрикивали украинофобские лозунги, но против того, чтобы угрожали их семьям.

Руководство Нацполиции не позволит волонтерам обнародовать информацию относительно места жительства и другие персональные данные своих коллег.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сегодня на брифинге, комментируя инициативу волонтеров по денежного вознаграждения за идентификацию этих двух правоохранителей.

"Конечно, мне об этом известно (относительно сбора информации волонтерами – УНИАН). Кстати, я дал команду зарегистрировать это в журнал единого учета, и наши следователи изучат эти вопросы и предоставят правовую оценку", - сказал он.

"Думаю, граждане могут собирать информацию обо мне, о других полицейских, которые есть в публичном доступе, потому что деятельность полиции является публичной. Но я хочу предостеречь: если эту информацию (имена и домашние адреса двух правоохранителей – УНИАН) полицейским или прокуратуре для расследования, то это одна цель, а если там есть призывы прийти домой, к семье – это другая цель, и мы будем это предотвращать и защищать семьи наших сотрудников", - отметил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Масси Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.

Позже один из волонтеров написал в Facebook, что за идентификацию полицейских, которые избили активистов 9 февраля около здания Подольского райуправления полиции, они предлагают деньги - 500 долларов за того милиционера в гражданской одежде, который повалил активиста на землю и бил его ногами, и по 50 долларов за остальных сотрудников полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" ГУ НП в городе Киеве, которые принимали участие в инциденте.

По словам волонтера, цель такой идентификации - не собрать персональные данные, а "поздравить жен правоохранителей с 8 марта".