Полиция отпустила задержанных в Киеве активистов

Сейчас активисты едут давать показания в ГБР.

Активистов, которых задержала полиция в Киеве днем 9 февраля, отпустили.

Об этом сообщает народный депутат Игорь Луценко.

По его словам, большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований, которое возбудило уголовное производство из-за действий правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы во время попытки штурма управления полиции было задержано около 40 человек. Открыто три уголовных производства.

Позже адвокат задержанных Массе Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство.