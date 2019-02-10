За информацию об избивших активистов полицейских предлагают 500 долларов

Волонтеры обещают 500 долларов тому, кто сообщит фамилию полицейского в штатском, который в субботу избил активиста под Подольским райотделом полиции.

За идентификацию полицейских, которые избили активистов вчера, 9 февраля, возле здания Подольского райуправления полиции в Киеве, волонтеры предлагают деньги.

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Сообщение с таким предложением разместил на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

"500 долларов американских за этого у...бана "я свой, я с розыска": ФИО, должность, домашний адрес, семья. Кроме того, по 50 долларов за каждого "беркутёнка" из ППОН (полк патрульной службы полиции особого назначения "Киев" ГУ НП в Киеве - УНИАН), кто там участвовал: ФИО, должность, домашний адрес, семья. Будем по-другому делать", - отметил он.

По словам волонтера, цель такой идентификации - не собрать персональные данные, а "поздравить жен правоохранителей с 8 марта".

"Интересуемся как граждане. Персональных данных не собираем. Хочется поздравить жен правоохранителей с 8 марта", - добавил Синицын.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.