Следователи до сих пор не дали разрешения украинским морякам на свидание или телефонные переговоры - адвокат
Российские следователи за почти 2,5 месяца не дали ни одного разрешения украинским военнопленным морякам на свидания с родственниками или телефонные переговоры.
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Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook. «Вчера состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня с Юрием Безъязычным.
Следователями СУ ФСБ России были произведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязычный ещё раз заявили о том, что являются военнопленными», - написал Полозов.
Он также сообщил, что в ходе допросов защитой был приобщен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими.
«Следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военнопленным на свидания или телефонные переговоры», - заявил адвокат.
Он добавил, что зачастую, лица, в чьём производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесение подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний.
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