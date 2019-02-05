Следователи до сих пор не дали разрешения украинским морякам на свидание или телефонные переговоры - адвокат

Адвокат Николай Полозов сообщил, что вчера в Москве состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня с Юрием Безъязычным. В ходе допросов защитники подали следствию ряд заявлений и ходатайств, в том числе касательно телефонных переговоров и свиданий с близкими.

Российские следователи за почти 2,5 месяца не дали ни одного разрешения украинским военнопленным морякам на свидания с родственниками или телефонные переговоры.

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Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook. «Вчера состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня с Юрием Безъязычным.

Следователями СУ ФСБ России были произведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязычный ещё раз заявили о том, что являются военнопленными», - написал Полозов.

Он также сообщил, что в ходе допросов защитой был приобщен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими.

«Следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военнопленным на свидания или телефонные переговоры», - заявил адвокат.

Он добавил, что зачастую, лица, в чьём производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесение подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.