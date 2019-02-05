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Вакарчук пишет саундтрек к фильму по пьесе Сенцова

15:18, 05 февраля 2019
Общество
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Вакарчук пишет музыку к фильму Сенцова / Twitter - Svyatoslav Vakarchuk

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук работает над музыкальным сопровождением к фильму «Номера» по пьесе заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сам Вакарчук сообщил в Twitter.

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"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", - отметил музыкант.

Напомним, Пьесу «Номера» Олег Сенцов написал еще в 2011 году. Затем внес некоторые правки в 2014 году, уже в российском «Лефортово». В прошлом году в Киеве состоялась премьера театральной постановки по пьесе Сенцова.

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Теги: #Сенцов#Вакарчук