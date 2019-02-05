Вакарчук пишет саундтрек к фильму по пьесе Сенцова

Пьесу «Номера» Олег Сенцов написал еще в 2011 году. Затем внес некоторые правки в 2014 году, уже в российском заключении.

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук работает над музыкальным сопровождением к фильму «Номера» по пьесе заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сам Вакарчук сообщил в Twitter. Читайте такжеВакарчук не планирует поддерживать кого-то из кандидатов в президенты (видео) "Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", - отметил музыкант. Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери». pic.twitter.com/7nsZfJ6oO3 — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 5 февраля 2019 г. Напомним, Пьесу «Номера» Олег Сенцов написал еще в 2011 году. Затем внес некоторые правки в 2014 году, уже в российском «Лефортово». В прошлом году в Киеве состоялась премьера театральной постановки по пьесе Сенцова.

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