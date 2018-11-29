Сенцов на "Сцене": в Киеве поставили спектакль "Номера" по мотивам пьесы узника Кремля

Пьесу «Номера» Олег Сенцов написал еще в 2011 году. Затем внес некоторые правки в 2014 году, уже в Лефортово. «Олег - мой друг, я постоянно держу с ним связь. Где-то в марте этого года он попросил меня спродюссировать спектакль «Номера». Он хотел полноценную театральную постановку», – вспоминает украинский кинопродюссер Анна Паленчук.

До «Номеров» Паленчук с театром не работала, но понимала – на постановку нужно финансирование. К реализации проекта присоединился ряд партнерских организаций единомышленников. Половину необходимой для постановки суммы – 1 миллион 900 тысяч гривен – выделил Украинский культурный фонд. Паленчук отмечает, что, благодаря этому финансированию, команда проекта смогла организовать три бесплатных допремьерных показа - 27, 28 и 29 ноября.

В первый день были приглашены госслужащие, было много людей из разных министерств, фондов, посольств и культурных организаций. Пришла первая леди Марина Порошенко и министр культуры Евгений Нищук. «У нас был ожидаемый аншлаг. Были люди, которые все вместе не так часто приходят на театральные постановки. Я почувствовала необычайную атмосферу в зале», – делится своими эмоциями о первом дне продюсер.

«В целом, я довольна. Но пока еще сложно говорить о реакции зрителя, ведь на таких показах зал очень «аккуратный», я же жду обычного зрителя на премьере», – отмечает режиссер-постановщик Тамара Трунова.

На второй допремьерный день приглашали гражданских активистов, переселенцев из Крыма и с Донбасса. Всех тех, кто отстаивал свободу Олега Сенцова – было много его коллег, украинских кинематографистов. А на третий день были приглашены люди художественных кругов, медийные личности, которые смогли бы порекомендовать спектакль своей аудитории.

УНИАН смотрел «Номера» во второй допремьерный день, в среду, 28 ноября. Представление идет одним актом около полтора часов. Режиссер-постановщик Тамара Трунова говорит, что воспринимает допремьерные показы, как генеральные репетиции – дает актерам полную свободу прочувствовать спектакль и его темпоритм. Трунова признается: лично для нее работа над текстом Сенцова совпала с изменениями в ее жизни. «Текст открыл для меня в себе то, что я очень много терплю по жизни. И я, вот, думаю, пока я терплю, что происходит на самом деле? Что я теряю, не замечаю, почему не действую?», – рассуждает она.

В свою очередь, Паленчук обращает внимание: режиссер проделала колоссальную работу. Актеры, задействованные в постановке, играют в разных театрах. Было не так просто собрать их всех вместе, из положения выходили ночными репетициями… «Поскольку Олег голодал в течение 145 дней, это был для нас самый страшный и самый сильный стимул активизироваться и представить полноценную театральную постановку», – вспоминает она.

В открытом кастинге на роли в «Номерах» участвовало около двухсот актеров. У каждого персонажа в постановке – своя миссия и свой номер. Так, известная украинская актриса Римма Зюбина в спектакле «Шестая». Говорит, что давно мечтала работать с Тамарой Труновой, но, прежде всего, для нее участие в «Номерах» – это поддержка Олега Сенцова.

Актриса обращает внимание, что в «Номерах» раскрывается абсолютно вечная тема преодоления внутреннего рабства. Ты можешь жить в свободной стране с прекрасными законами и быть несчастным рабом. И можешь жить в рабской стране, но быть свободным человеком. «Вот Олег - свободный человек, несмотря на все, что происходит вокруг него. Благодаря таким людям, как Олег, укрепляется вера в то, что человеческая природа создана для свободы», – убеждена Зюбина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди в моей стране и во всем мире были не номерами, а личностями. Чтобы они не соглашались с бессмысленными правилами и законами, которые за них кто-то пишет», – подчеркивает актриса.

Актер Владимир Кравчук (он же – «Пятый») также убежден: все мы должны брать на себя ответственность за то, где мы есть, в каком месте, в каком качестве. И спектакль должен доносить эту идею. «Я бы хотел, чтобы зрители увидели это в спектакле. Ведь у нас большая часть нации инфантильна, считает, что кто-то один сможет решить все их проблемы», – говорит актер.

…До начала спектакля остается примерно полчаса. В зале продолжаются последние приготовления. Над пока еще пустой сценой парит художественный дым. Посреди сцены размещен манеж цирка, а снаружи потихоньку собираются приглашенные гости. Делают памятные снимки возле баннера, с любопытством разглядывают пробегающих мимо актеров в гриме. Здесь же, явно намеренно и с показательно удручающим видом, прогуливается один из героев спектакля «Ноль».

Сюжет без спойлеров

Перед самим началом спектакля к зрителям обращается Анна Паленчук. Она вкратце рассказывает об истории создания постановки, отмечает, что Олег знает о ней и он доволен. Также Паленчук говорит, что 27 ноября к Олегу приезжал Аскольд Куров (снимал документальный фильм об Олеге, «Процесс. Российское государство против Сенцова»). «Он спросил у Олега, что ему хотелось бы передать аудитории зрителей спектакля, а Олег, в свойственной ему манере, ответил два слова: «Приятного просмотра»».

…Действие начинается.

История происходит в старом цирке, который забыл о своем предназначении и существует, скорее, по инерции, не замечая собственной мутации. Волей сюжета и автора, циркачи, вместо имен, приобретают номер и влачат существование, согласно своду ограниченных и бессмысленных правил внутри абсурдной системы.

«Спектакль «Номера» - о мире, который перестал себя анализировать и осмысливать… Потеря заинтересованности и жажды жизни, желание, чтобы все было решено за тебя, вера в то, что тот, кто стоит выше – знает лучше – складывается в историю унизительного выживания. Изуродованный мир рожает изуродованных героев», – говорится в театральной программке.

По сюжету, в определенный момент у героев появляется шанс все изменить. Но они им воспользоваться отказываются. Страх перед чем-то новым, необоснованная покорность и привычка жить в безвыходности побеждают перспективу свободы и развития.

В спектакле есть несколько мест, где хочется засмеяться. Только вот не от радости, а от понимания абсурдности и фиктивности происходящего, именуемого на сцене жизнью. Но в зале никто не смеялся…

Анна Паленчук отмечает, что так было и на первом допремьерном показе. «Конечно, в пьесе есть смешные моменты. Но люди, понимая, где сейчас ее автор, боятся смеяться. Только, вот, мне кажется, что нужно это отпустить… Олег сам говорит, что это - гротеск, буффонада. Это очень мудрая пьеса», – добавляет она.

Отзывы зрителей

Спектакль закончился. Из зала начинают выходить гости… Улыбаются, общаются, делятся впечатлениями. Театральный критик Сергей Васильев обращает внимание, что представление вышло очень театральное. Пьеса Сенцова, по его словам, более прямолинейная. «Надо отдать должное талантливому режиссеру, которая нашла в тексте очень большой театральный потенциал, пьеса придумана будто заново», – говорит Васильев.

Режиссер Татьяна Губрий отмечает, что «Номера» – один из самых сильных спектаклей, что она видела. «Я очень надеюсь, что киевский зритель пойдет на него. Это все очень важно, особенно сейчас, в связи с нашей ситуацией в стране. Нашему зрителю нужно, как пить и есть, смотреть этот спектакль. Чтобы понимать, как мы выглядим со стороны», – считает Губрий.

Схожего мнения придерживается режиссер Елена Щурська. Отмечает, что актеры очень мощные, а представление сделано с большим вкусом, захватывает и даже немножко пугает своей похожестью на реальную жизнь. «Единственное, что успокаивает: если мы осознаем этот недостаток в себе, если мы это видим, это уже половина успеха, значит, можем это преодолеть», – добавляет она.

Для программного директора «Крымского дома» Алима Алиева «Номера» –абсолютно современный и точный контент. «Даже не скажешь, что пьеса была написана в 2011 году. Это очень хороший повод для зрителей подумать, в какие «спектакли» и «цирки» мы играем», – считает Алиев.

По его мнению, «Номера» будут интересны, в первую очередь, людям с развитым критическим мышлением, в частности, молодежи. Но, кроме того, спектакль будет точно понятен европейской публике.

Заместитель редактора «Экономической правды» Оксана Пирожок убеждена, что на спектакль пойдет молодежь. А вот людям старшего поколения постановку будет трудно воспринимать. По ее словам, то, что происходит в спектакле в «цирке» – аллегория на то, что происходит в Украине. «Намного проще быть просто номером, чем лидером, и пытаться ввести какой-то новый подход… Людям комфортно жить в системе, они очень плохо воспринимают что-то новое, и творчество, противостоящее системе, часто проигрывает», – делится она своими впечатлениями с УНИАН.

«Это представление надо смотреть, чтобы понимать, как система может ломать человека, и как человек этому сопротивляется. Собственно, поэтому мы поддерживали этот спектакль», – говорит заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Инна Пидлуская.

«Надеюсь, многие люди придут посмотреть и расскажут другим. На самом деле, очень важный момент в постановке – солидарность всего общества с Олегом Сенцовым, с другими украинскими политзаключенными, и призыв для всего мира, чтобы такое не могло больше повторяться, чтобы Олег и другие политзаключенные скорее вернулись домой. Могли жить, могли творить, их здесь очень ждут. Free Сенцов», – добавляет она.

Официальная премьера «Номеров» запланирована на 7 декабря, здесь же, на «Сцене 6». Команда надеется показывать спектакль каждый месяц. Часть вырученных денег обещают передавать на помощь Олегу, его родным, родственникам других политзаключенных. О какой конкретно сумме идет речь сказать пока сложно (все зависит от того, будут ли «Номера» пользоваться популярностью у киевского зрителя).

«Знаете, меня постоянно спрашивают: как мы можем помочь Олегу и другим политическим заключенным. Сейчас мы со своего художественного круга отвечаем: вы можете помочь, если придете на эту пьесу и увидите творчество Олега Сенцова», – говорит Паленчук.

По ее словам, в будущем по этой же пьесе компания 435 Films совместно с польской компанией Дариуша Яблонского Apple Film Productio намерены снять кинофильм. Вполне вероятно, что картина появится уже весной будущего года.

Ирина Шевченко