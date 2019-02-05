Ukrainian Fashion Week: дизайнеры показали, каким видят украинского модника (видео)
13:21, 05 февраля 2019Общество
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В следующем осенне-зимнем сезоне дизайнер Соня Монина предлагает мужчинам иметь в гардеробе хотя бы одну клетчатую вещь.
Украинские дизайнеры показали, каким видят современного отечественного модника
Ukrainian Fashion Week уже 4-й день радует модными тенденциями следующего сезона.
Вчера представили новинки Sanna One, Katerina Rutman, Sonya Monina, Roussin by Sofia Rousinovich, Dastich Fantastish и Chuprina.
В следующем осенне-зимнем сезоне дизайнер Соня Монина предлагает мужчинам иметь в гардеробе хотя бы одну клетчатую вещь.
Еще один обязательный тренд - подстреленные брюки. Повседневный образ лучше разбавить какой-то яркой деталью.
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