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Ukrainian Fashion Week: дизайнеры показали, каким видят украинского модника (видео)

13:21, 05 февраля 2019
Общество
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Вчера представили новинки Sanna One, Katerina Rutman, Sonya Monina, Roussin by Sofia Rousinovich, Dastich Fantastish и Chuprina.

В следующем осенне-зимнем сезоне дизайнер Соня Монина предлагает мужчинам иметь в гардеробе хотя бы одну клетчатую вещь.

Еще один обязательный тренд - подстреленные брюки. Повседневный образ лучше разбавить какой-то яркой деталью. 

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Теги: #Украинская неделя моды