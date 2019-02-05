Ukrainian Fashion Week: дизайнеры показали, каким видят украинского модника (видео)

В следующем осенне-зимнем сезоне дизайнер Соня Монина предлагает мужчинам иметь в гардеробе хотя бы одну клетчатую вещь.

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