Названы главные модные тренды 2019 (видео)
15:13, 04 февраля 2019Общество
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Журналисты рассказали, как заранее позаботиться о своем гардеробе на следующий сезон.
Модные тренды: как заранее позаботиться о своем гардеробе на следующий сезон
Женственность, натуральные ткани и яркие цвета - это модные тренды будущего.
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В столице продолжается 44-ая неделя моды, где украинские дизайнеры демонстрируют новые коллекции осень-зима 2019/2020, говорится в сюжете ТСН.
В коллекциях преобладают вещи из шелка, шерсти и экокожи. Кроме ярких цветов, в тренде снова будет черный. Отечественные дизайнеры советуют уже сейчас приобрести новый классический костюм - он будет актуальным.
Раньше Ева Чен, которая является главой модного департамента сети Instagram, опубликовала на своей странице снимки, на которых узнали кепку, созданную украинским дизайнером Русланом Багинским.
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