90-летие Олеся Гончара будет отмечаться на государственном уровне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О праздновании 90-летия со дня рождения Олеся Гончара”.

Текст документа от 20 марта 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

“С целью чествования памяти величайшего украинского писателя, Героя Украины Александра (Олеся) Гончара и по случаю 90-летия со дня его рождения” В.ЮЩЕНКО постановил поддержать инициативу общественности о праздновании в апреле 2008 года 90-летия со дня рождения Олеся Гончара.

Кабинету Министров Украины Президент поручил обеспечить осуществление при участии Национальной академии наук Украины, общественности мероприятий по празднованию 90-летия со дня рождения писателя, предусмотрев, в частности:

проведение на протяжении апреля 2008 года в городе Киеве, других населенных пунктах, связанных с жизнью и творчеством Олеся Гончара, торжеств по случаю годовщины со дня его рождения;

проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, посвященных литературной и общественной деятельности Олеся Гончара;

завершение издания дванадцятитомного собрания произведений Олеся Гончара, а также выпуск дополнительного тиража дневника писателя;

проведение литературных вечеров, книжных выставок, музейных экспозиций, других культурно-просветительских мероприятий, посвященных творческому наследству Олеся Гончара;

проведение в учебных заведениях Гончаровских чтений и тематических бесед об общественной деятельности писателя;

выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 90-летию со дня рождения Олеся Гончара, осуществление спецпогашения почтовой марки;

решить в установленном порядке вопрос финансирования отмеченных мероприятий.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено организовать циклы тематических теле- и радиопередач о житгя, творчество и общественную деятельность Олеся Гончара и обеспечить освещение мероприятий по празднованию 90-летия писателя.