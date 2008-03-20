90-летие Олеся Гончара будет отмечаться на государственном уровне
Президент подписал Указ
|Олесь Гончар
Текст документа от 20 марта 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.
“С целью чествования памяти величайшего украинского писателя, Героя Украины Александра (Олеся) Гончара и по случаю 90-летия со дня его рождения” В.ЮЩЕНКО постановил поддержать инициативу общественности о праздновании в апреле 2008 года 90-летия со дня рождения Олеся Гончара.
Кабинету Министров Украины Президент поручил обеспечить осуществление при участии Национальной академии наук Украины, общественности мероприятий по празднованию 90-летия со дня рождения писателя, предусмотрев, в частности:
проведение на протяжении апреля 2008 года в городе Киеве, других населенных пунктах, связанных с жизнью и творчеством Олеся Гончара, торжеств по случаю годовщины со дня его рождения;
проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, посвященных литературной и общественной деятельности Олеся Гончара;
завершение издания дванадцятитомного собрания произведений Олеся Гончара, а также выпуск дополнительного тиража дневника писателя;
проведение литературных вечеров, книжных выставок, музейных экспозиций, других культурно-просветительских мероприятий, посвященных творческому наследству Олеся Гончара;
проведение в учебных заведениях Гончаровских чтений и тематических бесед об общественной деятельности писателя;
выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 90-летию со дня рождения Олеся Гончара, осуществление спецпогашения почтовой марки;
решить в установленном порядке вопрос финансирования отмеченных мероприятий.
Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено организовать циклы тематических теле- и радиопередач о житгя, творчество и общественную деятельность Олеся Гончара и обеспечить освещение мероприятий по празднованию 90-летия писателя.