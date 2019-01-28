На автоподходах к Крымскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи (фото)
09:57, 28 января 2019Общество
364 0
В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.
С Крымским мостом произошло ЧП / фото kerch.fm
На автоподходах к Крымскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов.
Читайте такжеОпубликованы свежие фото Крымского моста
Рабочие с помощью спецтехники убирают землю. Об этом сообщают очевидцы Керчь.ФМ.
Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. Такое произошло со стороны Керчи и Тамани.
"Пытаются устранить последствия непогоды", - написал керчанин.
фото kerch.fm
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter