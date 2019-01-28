На автоподходах к Крымскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи (фото)

В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.

На автоподходах к Крымскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов.

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Рабочие с помощью спецтехники убирают землю. Об этом сообщают очевидцы Керчь.ФМ.

Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. Такое произошло со стороны Керчи и Тамани.

"Пытаются устранить последствия непогоды", - написал керчанин.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.