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На автоподходах к Крымскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи (фото)

09:57, 28 января 2019
Общество
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С Крымским мостом произошло ЧП / фото kerch.fm

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Рабочие с помощью спецтехники убирают землю. Об этом сообщают очевидцы Керчь.ФМ.

Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. Такое произошло со стороны Керчи и Тамани. 

"Пытаются устранить последствия непогоды", - написал керчанин.

фото kerch.fm

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

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Теги: #крымский мост