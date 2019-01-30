Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

В феврале у украинцев не будет дополнительных выходных.

В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Календарь на февраль 2019: - общее количество календарных дней - 28; - рабочие дни - 20; - выходные в феврале - 8 (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24). Читайте такжеПасха 2019: когда отмечается и сколько украинцы будут отдыхать (календарь) Праздники в феврале 2019: 9 февраля - Международный день стоматолога 14 февраля - День влюбленных 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 21 февраля - Международный день родного языка. Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.

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