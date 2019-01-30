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Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

10:00, 30 января 2019
Общество
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Дополнительных выходных в феврале не будет / фото flickr.com/photos/dafnecholet

Календарь на февраль 2019:

- общее количество календарных дней - 28;

- рабочие дни - 20;

- выходные в феврале - 8 (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24).

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Праздники в феврале 2019:

9 февраля - Международный день стоматолога

14 февраля - День влюбленных

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка.

Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.

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Теги: #выходные#февраль#выходные в Украине#2019 год