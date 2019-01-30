Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы
10:00, 30 января 2019Общество
729 1
В феврале у украинцев не будет дополнительных выходных.
Дополнительных выходных в феврале не будет / фото flickr.com/photos/dafnecholet
В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.
Календарь на февраль 2019:
- общее количество календарных дней - 28;
- рабочие дни - 20;
- выходные в феврале - 8 (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24).
Читайте такжеПасха 2019: когда отмечается и сколько украинцы будут отдыхать (календарь)
Праздники в феврале 2019:
9 февраля - Международный день стоматолога
14 февраля - День влюбленных
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
21 февраля - Международный день родного языка.
Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter