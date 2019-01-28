Самым известным в Darknet ресурсом руководили украинцы – Киберполиция

Хакерская деятельность проводилась путем взлома доступа через протокол удаленного рабочего стола.

Трое украинцев создали и поддерживали деятельность известного в Darknet ресурса "xDedic".

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Как сообщает Киберполиция, этот электронный магазин предоставлял возможность своим пользователям продавать и приобретать доступ к "сломанным" серверам. "Злоумышленники успели продать более 70 тыс. паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира", - говорится в сообщении.

Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин сообщил, что международная совместная группа, в состав которой входили сотрудники ГПУ, Нацполиции, а также Федерального подразделения по борьбе с компьютерной преступностью Бельгии, при содействии Европола, Федерального бюро расследований США и Службы внутренних доходов США в городе Тампа (штат Флорида) провела обыски на девяти локациях в Украине. Во время обысков конфисковано несколько ИТ-систем. Также допрошены трое подозреваемых.

Указанные обыски проведены в рамках расследования уголовных производств относительно незаконного маркетплейса под названием «xDedic», на котором предлагался к продаже доступ к десяткам тысяч компрометированных (взломанных серверов потерпевших (компаний и частных лиц). Доступ к указанному маркетплейсу можно было получить через домены как в открытой сети, так и в Dark Web.

Хакерская деятельность проводилась путем взлома доступа через протокол удаленного рабочего стола (RDP). Покупатели и продавцы осуществляли торговлю такими RDP серверами на этой платформе. Сумма каждого сервера составляла $6-$10 тыс.

В четверг, 24 января 2019 года, маркетплейс «xDedic» стал недоступен по решениям американского суда, а уголовная ИТ-инфраструктура была конфискована. Пользователи, которые будут пытаться получить доступ к домену «xDedic», будут перенаправляться на правительственную страницу, на которой содержится объяснение, что маркетплейс перешел в режим оф-лайн. Полицейские органы Германии оказали помощь в конфискации и блокировании доступа.