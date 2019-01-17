На Львовщине суд снял запрет на русскоязычные песни, книги и фильмы

Текста решения в Едином реестре судебных решений пока нет.

Львовский окружной административный суд 16 января отменил решение Львовского областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Львовском областном совете.

В комментарии УНИАН руководитель юридического отдела Львовского областного совета Андрей Мельник отметил, что о решении суда в областном совете узнали из открытых источников, поскольку его представителей на заседании не было «по обоснованным причинам».

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«Перед заседанием суда мы подали ходатайство, чтоб отложить данное заседание, поскольку все работники юридического отдела областного совета в это время были задействованы в других заседаниях. Мы были уверены, что суд примет во внимание наше ходатайство, которое было первым в данном деле и обоснованным. Но суд пренебрег нашим ходатайством. Таким образом, представители облсовета были лишены права защищать интересы областного совета», - пояснил Мельник.

Как сообщил на своей странице в Facebook Сергей Иванов-Малявин, который выступал одним из истцов по данному делу, 16 января мораторий на русскоязычный культурный продукт был отменен. Решение принял судья Зиновий Гавдык.

Во Львовском окружном административном суде подтвердили информацию о принятии этого решения и отметили, что истцами по делу выступили: общественная организация «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор – Право народа» и гражданин Сергей Иванов-Малявин.

Текста решения в Едином реестре судебных решений пока нет.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2018 года Львовская областная рада приняла решение о запрете на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области до момента прекращения оккупации украинских территорий.