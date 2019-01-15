Днепропетровская ОГА открыла ультрасовременный спортзал «Прометей» в Каменском

Всего в Днепропетровской области усилиями ОГА строятся и реконструируются около 20 спортивных объектов.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил об открытии в пгт Каменское спортивного комплекса «Прометей», в котором отныне можно будет принимать турниры самого высокого уровня.

Сразу после открытия в реконструированном центральном крыле спортивного комплекса «Прометей» состоялся поединок в рамках Высшей баскетбольной лиги Украины между командами «Прометей» и «Золотой Век».

«В современном спортивном зале комплекса можно играть в баскетбол, волейбол, теннис, а также заниматься гимнастикой. Трибуна на 780 мест, электронное табло. Главная «изюминка» - уникальный для Украины профессиональный паркет, отвечающий самым современным мировым стандартам. Его заказывали в США. Такой же паркет используется североамериканской Национальной баскетбольной ассоциацией NBA», - рассказал Резниченко.

Глава области также отметил, что Днепропетровская ОГА продолжает реконструкцию двух других залов комплекса, в которых будут теннисные корты с международным сертифицированным покрытием.

По данным Резниченко, всего в Днепропетровской области усилиями ОГА строятся и реконструируются около 20 спортивных объектов.

«Это стало возможным благодаря децентрализации власти, которую президент Петр Порошенко инициировал три года назад. Имея больше ресурсов и свободы ими распоряжаться, ОГА и громады теперь могут существенно улучшить инфраструктуру, чем мы и занимаемся в настоящее время», - сказал Резниченко.