"Освободить украинских моряков": у здания московского суда проходит одиночный пикет (фото)

Ранее присутствовавшие хлопали и кричали у входа в суд «ура Украине».

У здания Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продолжении меры пресечения военнопленным украинским морякам, проходит одиночный пикет.

Как сообщает российская «Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод» на своей странице в Twitter, девушка держит плакат с надписью: «Освободить украинских моряков из российских тюрем!»

Прямо сейчас у суда проходит одиночный пикет. pic.twitter.com/9llk5gRwx2 — ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.

Также сообщается, что в начале заседания присутствовавшие родственники и другие хлопали и кричали у входа в суд «ура Украине».