"Освободить украинских моряков": у здания московского суда проходит одиночный пикет (фото)
У здания Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продолжении меры пресечения военнопленным украинским морякам, проходит одиночный пикет.
Как сообщает российская «Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод» на своей странице в Twitter, девушка держит плакат с надписью: «Освободить украинских моряков из российских тюрем!»
Прямо сейчас у суда проходит одиночный пикет. pic.twitter.com/9llk5gRwx2— ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.
Также сообщается, что в начале заседания присутствовавшие родственники и другие хлопали и кричали у входа в суд «ура Украине».
Судья Рябцев. Присутствовавшие родственники и другие хлопают и кричат у входа “ура Украине”.— ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.
Журналистов пустили в 10.10 - “поснимать”.