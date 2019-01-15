цей матеріал доступний українською

"Освободить украинских моряков": у здания московского суда проходит одиночный пикет (фото)

10:07, 15 января 2019
Общество
421 0
У суда проходит одиночный пикет / фото twitter.com/OgonWatch

У здания Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продолжении меры пресечения военнопленным украинским морякам, проходит одиночный пикет.

Как сообщает российская «Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод» на своей странице в Twitter, девушка держит плакат с надписью: «Освободить украинских моряков из российских тюрем!»

Также сообщается, что в начале заседания присутствовавшие родственники и другие хлопали и кричали у входа в суд «ура Украине».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#моряки