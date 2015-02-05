В Херсоне из 138 бомбоубежищ половина не пригодна к использованию

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсона Александр Лещенко, в действующих 76 сооружениях смогут укрыться 20,8 тыс. человек.

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По словам чиновника, еще 62 бомбоубежища стали непригодными из-за повреждения конструктивных элементов, отсутствия инженерно-технического оборудования и подтопления грунтовыми водами.

Кроме бомбоубежищ, в данный момент в областном центре имеются 272 подвальных помещения многоэтажных домов: Днепровский район – 114, Комсомольский - 59, Суворовский – 99. В них возможно укрыть 155,8 тыс. человек: в Днепровском районе – 39,8 тыс. человек, в Комсомольском – 39,4 тыс. человек, в Суворовском районе – 76,6 тыс. человек.