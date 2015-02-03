В Черкассах непригодными являются 33 бомбоубежища

19:47, 03 февраля 2015
Общество
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В Черкассах 33 бомбоубежища из 88 непригодны для гражданской защиты населения.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского городского совета, все бомбоубежища могут защитить всего 20 тыс. человек.

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По мнению городского председателя Черкасс Сергея Одарича, поскольку эти бомбоубежища не могут защитить всех жителей города, не стоит вкладывать значительные средства в их ремонт. Черкасская мэрия рекомендует использовать подвальные помещения зданий, погреба, смотровые ямы гаражей, подземные этажи супермаркетов.

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