В Черкассах непригодными являются 33 бомбоубежища
19:47, 03 февраля 2015Общество
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В Черкассах 33 бомбоубежища из 88 непригодны для гражданской защиты населения.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского городского совета, все бомбоубежища могут защитить всего 20 тыс. человек.
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По мнению городского председателя Черкасс Сергея Одарича, поскольку эти бомбоубежища не могут защитить всех жителей города, не стоит вкладывать значительные средства в их ремонт. Черкасская мэрия рекомендует использовать подвальные помещения зданий, погреба, смотровые ямы гаражей, подземные этажи супермаркетов.
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