Ресторатора, которая в центре Полтавы сбила подростка, посадили под домашний арест (видео)

Владелицу ресторанного бизнеса Наталью Саенко, которая за рулем внедорожника в центре Полтавы сбила 15-летнего парня, отправили под круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Полтавы, передает ТСН. Согласно постановлению суда, Саенко будет находиться под арестом в течение двух месяцев - до 9 марта.

Напомним, в ноябре прошлого года, по словам свидетелей, на пешеходном переходе в самом центре Полтавы Мерседес-внедорожник на большой скорости сбил подростка, который шел по переходу с велосипедом. Удар был такой силы, что у машины смяло крыло и разбило лобовое стекло.

Очевидцы уверяли, что пока медики оказывали мальчику первую помощь, женщина-водитель вместе с мужчиной, который приехал на место ДТП, скручивали номерные знаки и удаляли видео с регистратора.

На Рождество парень после двух месяцев комы умер.