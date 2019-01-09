Суд в оккупированном Крыму перенес рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Балуха

Заседание суда по делу Владимира Балуха перенесено на 25 января.

Суд в окупированном Крыму перенес рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщается на странице общественной организации «Крымская солидарность» в Facebook.

Отмечается, что судебное заседание было назначено на сегодня, но перенесено.

«Сегодня, 9 января 2019 года, в 10:30 ожидалось судебное заседание по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха. Заседание было перенесено на 25 января 2019 года в 14:00», - информируют активисты.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский районный суд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.