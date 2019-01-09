Суд в оккупированном Крыму перенес рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Балуха
Суд в окупированном Крыму перенес рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха.
Об этом сообщается на странице общественной организации «Крымская солидарность» в Facebook.
Отмечается, что судебное заседание было назначено на сегодня, но перенесено.
«Сегодня, 9 января 2019 года, в 10:30 ожидалось судебное заседание по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха. Заседание было перенесено на 25 января 2019 года в 14:00», - информируют активисты.
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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский районный суд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.
3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.
19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.
19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.