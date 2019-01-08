Филарет заявил, что остается патриархом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет также отметил, что получение томоса об автокефалии ПЦУ является радостным событием, которое совершилось на Рождество Христово.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что предстоятелем единой поместной ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а он остается патриархом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филарет сказал во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

«Сегодня имеем предстоятеля Блаженнейшего митрополита Епифания, который является предстоятелем Украинской православной церкви, но я остаюсь патриархом», - заметил он.

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Филарет добавил, что получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины является радостным событием, которое совершилось на Рождество Христово.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.