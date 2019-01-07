В Святой Софии в Киеве на Рождественской литургии представили томос (фото, видео)

В Софии Киевской началось праздничное богослужение - первое после предоставления томоса Православной автокефальной церкви.

В соборе Святой Софии в Киеве на Рождественской литургии представляют томос (церковную грамоту) Вселенского патриархата о формальном письменном признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей.

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Украины Петр Порошенко торжественно внесли в Софийский собор томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины

Как передает корреспондент УНИАН, после этого в Софии Киевской началась рождественская литургия.

В совместной молитве также участвуют председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, народные депутаты Украины, члены Кабинета министров Украины, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.

Божественную литургию совершает предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

После праздничной литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет увидеть его в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.

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6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. Оба предстоятеля совместно отслужили Литургию. Это произошло в день, когда православные Украины, которые до сих пор пользуются юлианским церковным календарем, праздновали канун Рождества Христова – Сочельник.

Все шаги до получения украинской православной церковью канонической автокефалии и независимости от Российской православной церкви, и особенно нынешнее получения томоса, вызвали крайне резкую реакцию в России, а также в пророссийских структурах в Украине и где-либо в мире. Создание независимой от России и канонически признанной церкви в Украине, и особенно ожидаемый переход к ней части нынешней УПЦ (МП), по мнению обозревателей, приведет к потере Москвой значительного рычага влияния на общественную жизнь в Украине.