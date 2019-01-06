Украинский словарь назвал "томос" словом 2018 года

Другими претендентами на звание слова года были "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок".

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал "томос" словом 2018 года.

"Греческое слово "томос", которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, вызвало наибольший общественный интерес в прошлом году. Слово является символом создания в Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего отхода от идеологического влияния Москвы", - отметили составители словаря на своем сайте.

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Эксперты отметили, что после появления слова в публичном пространстве в апреле 2018 года интерес к нему со стороны украинских медиа и общества рос.

"В декабре украинцы назвали объединение церкви и предоставление томоса главным политическим событием года. Другими претендентами на звание слова года были "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Мислово - онлайн-словарь неологизмов и сленга современного украинского языка. Слова и определения в словарь добавляют обычные пользователи.

"Мислово" выбирает слово года в шестой раз. Словом года-2013 стал "евромайдан", 2014 - "киборги", 2015 - "блокада", 2016 - "коррупция", а в 2017 - "безвиз".

Напомним, Оксфордский словарь назвал словом 2018 года "toxic" ("токсичный"). Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "single use" ("одноразовый"). А американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2018 года существительное "justice" ("справедливость", "правосудие", "законность").