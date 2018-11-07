В Британии назвали слово года

Год назад словосочетанием года стало выражение «fake news».

Словом года по версии издателей британского словаря Collinse стало «single-use» («одноразовый»).

Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Слово описывает предметы, чаще всего сделанные из пластика, которые выбрасываются после одного использования. Отмечается, что изображения плавающего в океане пластикового мусора, такого как соломинки для питья, пакеты и бутылки, привели к глобальной кампании по сокращению использования пластика.

С 2013 года количество употреблений слова «single-use» возросло в четыре раза.

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Напомним, Harper Collins выпускает толковый словарь английского языка. В этом году в списке кандидатов на слово года издательство представило такие слова, как Vegan (Веган), VAR (система видеопомощи арбитрам), хэштег движения против домогательств MeToo («Я тоже»).

Год назад словосочетанием года стало выражение «fake news».