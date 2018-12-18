Американский словарь назвал слово 2018 года

Авторы словаря отметили, что слово имеет много значений - от юридических до философских.

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом 2018 года существительное "justice" ("справедливость", "правосудие", "законность").

Это слово стало самым популярным на сайте толкового словаря, его искали на 74% чаще, чем в 2017 году, передает Медуза.

Авторы словаря отметили, что слово имеет много значений - от юридических до философских.

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В десятку слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, вошли "nationalism" ("национализм"), "pansexual" ("пансексуальный"), "Lodestar" ("Полярная звезда"), "epiphany" ("прозрение"), "feckless" ("безответственный"), "Laurel" (имя Лорел), "pissant" ("ничтожество"), "respect" ("уважение"), "maverick" ("инакомыслящий") и "excelsior" ("все выше").

В 2017 году толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом года "feminism" ("феминизм").

Оксфордский словарь назвал словом 2018 года "toxic" ("токсичный"). Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "single-use" ("одноразовый").