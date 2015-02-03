РФ проводит в Крыму военные сборы подразделений радиационной и химической защиты
13:23, 03 февраля 2015Общество
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В Южном военном округе России, в который включен аннексированный Крым, начались масштабные лагерные сборы с подразделениями радиационной, химической, биологической защиты.
REUTERS
Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на Министерство обороны России.
«Сборы проходят на семи полигонах, расположенных в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Республиках Крым, Северная Осетия – Алания и Армения», – сказано в сообщении.
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По информации ведомства, привлечено более 1,7 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 350 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Здесь также отметили, что во время полевых занятий военнослужащие осваивают новейшие и модернизированные образцы военной спецтехники.
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