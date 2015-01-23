Россия начала военные учения в аннексированном Крыму

Об этом сообщил врио начальника пресс-службы ЧФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, передают РИА Новости.

"Сегодня самолеты Морской авиации Черноморского флота приступили к выполнению полетов на боевое применение. Фронтовые бомбардировщики Су-24 в течение суток отработают одиночные полёты с выполнением бомбометания и стрельбой неуправляемыми реактивными снарядами по наземным целям на морском десантном полигоне "Опук", — сообщил Воскресенский.

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Он добавил, что противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 будут задействованы для обеспечения выполнения боевых упражнений в море экипажем сторожевого корабля "Ладный". Также, по его словам, полеты на противолодочную подготовку выполняют экипажи вертолётов Ка-27.

Напомним, ранее, 18 декабря, Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций в отношении Крыма. 19 декабря президент США Барак Обама подписал указ, которым вводятся новые санкции в отношении Крыма.